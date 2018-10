Gensyn med Campeotto: Årene med Sans Souci var de dejligste i mit liv

Deltagerantallet satte rekord, da Dario Campeotto og Jan Schou genoplivede Sans Souci minder for 950 frivillige fra seniorområdet. Entertainerne fik hurtigt publikum til at synge, grine og klappe.

Kolding: De rød-hvide blomster i vaserne pynter bordene. Der er vin i glassene, maden er lige spist og snakken bølger. De 950 frivillige, der er samlet til frivilligfest i Sydbank Arena, er klar til eftermiddagens højdepunkt: Dario Campeotto og Jan Schou, der genopliver minder fra det lokale varieté og revyshow Sans Souci. - God eftermiddag Kolding, hvor er det dejligt at være tilbage. Jeg synes, jeg kender jer alle sammen fra gamle dage. Jeg er ikke så god til at huske ansigter, men jeg kan genkende jer på tøjet, siger Jan Schou, der både var på scenen og instruktør i Sans Souci-regi. Første nummer er "Vi har det, åh-åh". Så er linjen lagt, og publikum synger med fra start. Da han spørger salen, hvor mange der har været på Sans Souci, ryger en skov af arme i vejret. Det er langt de fleste. Han når at genoplive et gammelt Sans-Souci nummer om manden, der er vild med at komme til lægen, inden han præsenterer sin allerbedste kammerat. Dario Campeotto går på scenen syngende "ja, ja ja, nu kommer jeg".

Frivilligfest Det er syvende gang, at Kolding Kommunes seniorudvalg inviterer de omkring 3000 frivillige på seniorområdet til fest. Sidste års deltagerrekord på 850 blev slået, da omkring 950 frivillige havde meldt sig til. Festen blev holdt i Sydbank Arena Kolding. Mad, drikke og underholdning er gratis for gæsterne. Ud over Dario Campeotto og Jan Schou gik også Rebbøl Band på scenen. Festen er et skulderklap til de frivillige og en tak for deres indsats.

Foto: Foto: Søren Gylling Publikum var i hopla fra start i Sydbank Arena i Kolding. Foto: Søren Gylling

Darios dejligste år Dario Campeotto optrådte på Sans Souci fra 1977-1990. Inden han gik på scenen, nåede han at tale med JydskeVestkysten om hans personlige minder fra Sans Souci. - Jeg havde mit livs dejligste år. Sans Souci er det bedste sted, jeg har optrådt i hele min tilværelse. Os, der gik på scenen, havde et godt sammenhold. Det var skønne skuespillere. Publikum var ellevilde. Der var en sæson, hvor vi var oppe på 21.000 gæster. Direktionen var rundhåndet. Det var vidunderligt, og man skulle være et skarn, hvis man ikke kunne lide at være der. Han var også begejstret for somrene i Kolding, fordi de var en kombination af arbejde og ferie. - Jeg var nygift, da jeg begyndte. Vi havde lige fået vores datter Claudia i 1977, og så boede vi en dejlig campingvogn på Binderup Strand. Lige så snart premieren var overstået, så skulle man "bare" ind og spille om aftenen i to timer, og så havde man fri hele dagen. Jeg har altid haft en forkærlighed for hele Syd- og Sønderjylland, så det passede mig fint. Om mandagen havde vi fri, så kørte vi ned over grænsen og handlede, og sådan tog det ene år det andet.

Foto: Foto: Søren Gylling Dario Campeotto betragter de 13 år med Sans Souci i Kolding, som de dejligste år han har oplevet. Her giver han den gas på scenen. Foto: Søren Gylling

En mand skrev teksterne Når sæsonen var slut, sagde direktør Jørn Poulsen til Dario Campeotto. "Det er jo gået godt. Du krydser lige af i kalenderen, for vi vil gerne se dig til næste år". - Det pudsige var, at det kun var en mand, Dan Christoffersen, der skrev næsten alle teksterne. Når vi kom til Kolding den 1. juli fik vi udleveret et manuskript, og så skulle vi være klar til premieren den 20. juli. Alt var skrevet ind. Det var nemt nok, hvis man ellers bare kunne huske og lære udenad. Grethe Sønck var den eneste, der fik gennemtrumfet at få tilsendt sine tekster 1. maj, så hun havde tid til at lære dem udenad. - Når hun så ringede til Dan Christoffersen og sagde, at hun ikke kunne bruge teksten, sagde han: Det havde du ikke sagt, hvis du havde fået teksten den 1. juli ligesom alle de andre, så havde du været tvunget til at lære den. Teksten fejler ikke noget, du har bare at lære den. Kan du have det godt." Forestillingen blev spillet frem til den 30. september.

Foto: Foto: Søren Gylling For Jan Schou blev det også til et glædeligt gensyn i Kolding, hvor han i en årrække optrådte og var instruktør på Sans Souci. Foto: Søren Gylling

En anekdote Hver aften, når forestillingen var forbi, samledes deltagerne i baren for at evaluere, men der var sjældent noget at ændre. Blandt de kendte navne, der optrådte var Kai Løvring, Ole Søltoft, Elga Olga Svendsen, Grethe Sønck og Birthe Kjær. - Jeg lærte uroligt meget af at være med i de dejlige tider. Når jeg tænker på det her bagefter, så bliver jeg helt glad. Det blev til mange sjove stunder i de 13 år i Kolding. - Engang havde vi en rigtig god ven, der hed Enrico Rosa. Han havde købt sig en ny, fin guitar til 30.000 kroner. Og så skulle vi øve et nummer, hvor Elga Olga Svendsen var med. Det er hende, der sang Solitudevej. Enrico gav den nogle ekstra små doing, doing, doing på sin nye guitar. Elga Olga hørte dårligt, og hun havde kraftige høreapparater, og det var åbenbart meget ubehageligt for hende at høre guitaren, så hun sagde: "Undskyld, men kunne den unge mand med banjoen ikke skrue lidt ned." Den sætningen gik igen hele sommeren, fortæller Dario Campeotto og griner.

