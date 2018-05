Genforening skal fejres med kæmpe sangfest på Skamling

Om sangerfesten lyder vurderingen i præsidiet, der har ansvaret for at afvikle Genforening 2020: "Sangerfest på Skamlingsbanken understøtter den danske/syddanske tradition for fællessang, har stærke referencer til historiske begivenheder på Skamlingsbanken som et nationalt samlingssted og understøtter dermed syddanske styrker og særpræg". Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Christiansfeld bliver et naturligt omdrejningspunkt for festlighederne, når 100 året for genforeningen skal fejres i år 2020. En stor sangfest på Skamlingsbanken er blandt de store begivenheder, der er under planlægning.

Christiansfeld: Der er puljer med tilsammen flere millioner kroner parat, når Danmark i år 2020 skal fejre 100 året for genforeningen. Hos Region Syddanmark har man afsat en pulje på tre millioner, og efter planen skal en del af pengene bruges på en stor sangerfest på Skamlingsbanken. I hvert fald er forslaget om sangerfesten blandt de 11 projekter, som nu er blevet blåstemplet af det præsidium, som har ansvaret for genforenings-fejringen. Syv kommuner i det sydlige Danmark har finansieret præsidiet samt et sekretariat, som holder til i Aabenraa. Det er Kolding, Vejen, Esbjerg, Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner, og i præsidiet sidder blandt andre borgmestrene for alle de nævnte kommuner. Det er Simon Faber, tidligere overborgmester i Flensborg, der leder sekretariatet for Genforeningen 2020. Efter planen skal sangerfesten foregå i de smukke omgivelser ved Skamlingsbanken, der gennem årene har været centrum for store folkefester, hvor man har ønsket at fremme det danske sprog i sang og tale. Projektet beskrives således af præsidiet: "Med den store sangerfest i 1919 på Skamlingsbanken som forbillede arbejdes der på en landsdækkende sangerfest i 2020 på Skamlingsbanken i samarbejde med "Sangens Hus" i Herning, som forener de 10 sangkraftcentre i hele landet, heraf to i Sønderjylland".

De 11 projekter Her er de 11 projekter, som er blevet påstemplet af præsidiet, som har ansvaret for afviklingen af Genforening 2020.Ud over sangerfesten i Skamlingsbanken drejer det sig om:



1: Vejen: Skibelund Krat - et kulturhistorisk og nutidigt mødested. Projekt: Genskabe og udvikle stedet som et folkeligt mødested og udflugtsmål.2: Aabenraa: Genforeningsparken ved Folkehjem. Projekt: Omdanne areal foran Folkehjem, som i dag er p-plads, til Genforeningspark.3: Tønder: Zeppelinbasen ved Soldaterskoven. Projekt: Stedet skal udvikles til et oplevelses- og formidlingscenter.4: Esbjerg: Grænsestien. Projekt: Etablering af 40 km vandre- og cykelruter mv. med fokus på naturoplevelser og historieformidling.5: Sønderborg: Koncert (populærmusik) på Kær Vestermark6: Haderslev: Teaterprojekt Romeo og Julie7: Genforeningen i Hovedstadsområdet v. Golden Days. Markering kan finde sted som et kulturelt Folkemøde.8: Ny opera om H.P. Hanssens liv og skæbne.9: Landsdækkende temaløb med royalt aftryk.



10: Landsdækkende sangprojekt v/ Sangens Hus



Projekterne er ikke endeligt vedtaget og udviklet.

Pulje til andre ideer - Genforeningen har fortjent en markant markering. Det er den og så befrielsen i 1945, der er de helt store begivenheder i den nyere danmarkshistorie, og derfor skal vi både have en stærk markering lokalt, hvor grænsen gik, og det skal også markeres som en national begivenhed, siger Koldings viceborgmester Søren Rasmussen, der er formand for udvalget for regional udvikling, som har bevilget de tre regionale millioner kroner. Omkring to millioner kroner skal bruges til at gennemføre de 11 projekter, kommunerne har på tegnebrættet - herunder sangerfesten. Skal de gennemføres alle sammen, bliver der brug for ekstra finansiering fra fonde og fra den pulje på 10 millioner kroner, som staten har afsat til fejringen. Søren Rasmussen fortæller, at fra den regionale pulje bliver der desuden afsat 700.000 kroner, som private og foreninger kan søge til deres gode ideer. Ansøgningsrunden er ikke åbnet endnu.