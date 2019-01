Genbrugsmekka på vej i det nordlige Kolding

Den nye plads med et anlægsbudget på 37 millioner kroner er den største investering i kommunens affaldsplan, og den kommer til at sætte helt nye standarder både hvad angår brugervenlighed, oplevelser, udnyttelse af ressourcer, direkte genbrug - og dermed cirkulær økonomi, som er en af kommunens nye ledestjerner.

Kolding: Folk med genbrugsblod i årerne kan godt begynde at glæde sig til sommer, når Kolding Kommune åbner portene til sin nye genbrugsplads, som er ved at blive anlagt lige overfor den nuværende plads på Bronzevej i det nordlige Kolding.

Sådan kommer genbrugscentret til at se ud. Affaldsstationerne for de forskellige fraktioner bliver placeret under det store sorte tag, og det er meningen, at pladsen foran eller den store hal ind imellem skal bruges til loppemarkeder, foredrag og andre events. Illustration: Flying October.

Borger til borger

Mandag holdt kommunen rejsegilde for det nye center, som ikke kun bliver en topmoderne og højteknologisk genbrugsplads, så man for eksempel ikke længere skal løfte sit affald op i høje containere - men også et sted, hvor der er oplevelser at hente.

- Vi vil give borgerne endnu bedre muligheder for direkte genbrug borger til borger. Det skal vi lige have snakket med loppeforeningerne om, hvordan vi gør. Vi vil også lave repair-caféer, hvor folk kan komme og reparere deres ting, og lidt større genbrugsarrangementer inde i hallen, fortalte renovationschef Henrik Martinsen til rejsegildet.

Derudover er genbrugsprojektet Reuse, hvor mindre bemidlede borgere og studerende kan hente møbler og andet inventar, rykket ind i den 2000 kvadratmeter store hal. Her bor nu også Skatkammeret, der henvender sig til byens skoler, institutioner og f.eks. væresteder for ældre, som kan komme og hente blandt andet kasseret papir, emballage, sække eller for stramtsiddende sokker til kreative formål.