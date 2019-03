Genbrugsbutik genåbner med nyt sortiment

Kolding: Huset Venture Kolding har genåbnet sin butik på Dieselvej 9 i Kolding. Her bliver gamle produkter som for eksempel cowboybukser, vinflasker og metal redesignet til nye ting, der sælges i forretningen.

- Vi er som virksomhed stærkt optaget af, hvordan vi kan genbruge gamle materialer af enhver art, fortæller Karsten Hjort Enemark, der er chef i Huset Venture Kolding.

- Nu tilbyder vi derfor, at man kan komme til os med sine gamle yndlingsbukser, og så kan vi sy dem om i et fuldstændigt individuelt design, der bevarer buksernes særkende. På den måde får man sin helt personlige taske, og man kan samtidig sende et miljørigtigt signal, fortæller Karsten Hjort Enemark i en pressemeddelelse.

Butikken byder blandt andet på tasker og bæltetasker syet af genbrugstøj, vaser og lysestager lavet af gamle vinflasker.

Huset Venture Kolding er en socialøkonomisk virksomhed, som skaber arbejdspladser til mennesker med nedsat arbejdsevne.

Der er åbningsfest i den genåbnede forretning i dag torsdag og fredag 8. marts fra kl. 10 til 15.