Mette Løgstrup spiller stadig selv fodbold på Lunderskov Boldklubs dameseniorhold, og hun har spillet, siden hun var ti år. Hun er netop blevet formand for fodboldklubben, som blandt andet kommer til at fortsætte arbejdet for at skaffe flere frivillige hjælpere. Klubben skal på en ekstraordinær generalforsamling i marts også gerne have flere medlemmer i bestyrelsen. Foto: Søren Gylling