Gartnere slipper for rystelser og benzin-os

Kolding: De syd- og sønderjyske afdelinger af anlægsgartnerfirmaet OKNygaard har netop taget et afgørende skridt mod at blive endnu grønnere ved at skifte alle håndbetjente maskiner ud fra benzin- til el-drift. Det får både miljøet og arbejdsmiljøet det bedre af. Og medarbejderne i foreløbig Kolding, Vejle og Kruså får en mere behagelig arbejdsdag.

- El-værktøjerne giver betragteligt færre vibrationer, mindre støj, ingen udstødnings-os, og samtidig har de mindre vægt og er mere driftssikre, fortæller indkøbsdirektør Peter Porup hos OKNygaard, som har købt foreløbig 101 Husqvarna-maskiner.

- Ikke mindst er batterimaskinerne en stor fordel for medarbejderne, der skal arbejde med dem i det daglige. Med el ligger maskinerne under Arbejdstilsynets såkaldte aktionsværdi for, at det er i orden at arbejde med dem otte timer om dagen i ren maskintid. Vibrationerne reduceres med 85 procent i forhold til benzindrevne maskiner, fortæller salgschef Jacob Konnerup fra Husqvarna i en pressemeddelelse.