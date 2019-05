Gang i Vamdrup: Fredag falder vinen ned fra himlen

Vamdrup: Det nye Kinotorv kommer til at genlyde af musik, når Vamdrup Handelsforening fredag fra klokken 18 inviterer til Smagens Dag.

- I år har vi valgt at bruge Kinotorv og Østergade til festlighederne. Og vi har to vine, som vi glæder os til at præsentere, fortæller Tommy Lass, der er formand for Vamdrup Handelsforening.

Det er en australsk rødvin fremstillet på shiraz cabernet druer og en chilensk sauvignon blanc, der er udvalgt til at blive årets Vamdrup Vin, og flaskernes etiketter er pyntet med et foto af Kinotorvet.

- Klokken 18.15 falder vinene ned fra himlen. To mand fra Faldskærmsklubben Skydive 2000, der holder til i Koldingegnens lufthavn, hopper ud i et tamdem-spring og tager et par flasker vin med ned. Jeg plejer ikke at være så vild med hvidvin, men det er nogle rigtig gode vine, vi har valgt, og mange steder rundt i byen serveres smagsprøver. Man kan også købe to flasker med hjem til en specialpris på 120 kroner, siger formanden.

Vinen kan købes i ABC Lavpris og SuperBrugsen, og byens øvrige forretninger disker også op med tilbud i dagens anledning.