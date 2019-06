Gamle kendinge blev hyldet for europamesterskab

Det var langt fra første gang, Mik Stampe og Thomas Larsen var centrum for klapsalver i byrådssalen. Men gensynet var glædeligt. De to bowlingspillere er nemlig kommet hjem til Kolding med en større medaljehøst.

- Det er helt sublime præstationer, de har lavet, og det fortjener anerkendelse. Derfor inviterer vi jer også med glæde her til, sagde Jørn Pedersen, da han holdt tale for de to bowlingspillere.

Det er langt fra første gang, at de to bliver hyldet i byrådssalen. Borgmester Jørn Pedersen kaldte gensynet med europamestrene en slags fætter-kusine-fest.

- Det er altid stort at tage medaljer til europamesterskaberne. Men de der enkelte gange, hvor man får lov til at stå øverst, er helt exceptionelle, siger Thomas Larsen.

Spørgsmålet kan man passende stille til bowlingspillerne Mik Stampe og Thomas Larsen. Fredag blev de hyldet i byrådssalen på Kolding Rådhus, efter de for nyligt har vundet europamesterskabet i bowling. Faktisk nøjedes bowlingspillerne fra BK Trekanten ikke bare med at hive én medalje med hjem. Høsten var på hele fem medajler. To af guld, en sølv og to bronze var fordelt mellem dem.

Fællesskab er hemmligheden

Europamesterskabet blev holdt i Italien, hvor spillerne dystede i flere forskellige kategorier. Mik Stampe vandt blandt andet i double, hvor Thomas Larsen blev nummer tre. I double spiller man sammen med en makker, og selvom bowling er en individuel sport, så kan man sagtens samarbejde.

- Vores store hemmelighed på landsholdet er det fællesskab, vi har, og den måde, vi agerer på, når vi er på banen. Der synes jeg, at vi er længere fremme end de andre lande er. Så vores samarbejde er på et højere niveau, siger Mik Stampe.

Samarbejdet indebærer blandt andet, at man hjælper sin makker til at finde den helt rette kugle at benytte i en given situation.

- Vi snakker om de ting, der sker på banen. Vi har jo også et hav af kugler, som alle kan noget forskelligt. Så vi skal simpelthen hjælpe med at finde frem til de rigtige kugler, at lave de rigtige justeringer og at stå de rigtige steder. Og så gælder det selvfølgelig om at lave slagene, når vi skal lave dem, forklarer Mik Stampe.

Thomas Larsen tilføjer:

- Det er helt klart holddelen, der giver os en fordel. Vi er gode til at finde bedre løsninger end de andre, og det giver os en fordel i forhold til de lande, der burde kunne slå os på papiret, siger Thomas Larsen.

- Det er fedt, at man har holdet at dele det med, selvom det er en individuel sportsgren, siger han.