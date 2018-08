Gamle hits og filmklassikere kan dumpes på genbrugspladsen

Kolding Kommune er begyndt at modtage DVD'er og CD'er på genbrugspladserne. En gevinst for miljøet og samtidig giver det en lille skilling.

Det er et par måneder siden, at beholderne kom op, fortæller Martin Bramsen, der er formand for aktiveringsprojektet Re:Use, hvor ideen er opstået. Projektet er et samarbejde mellem jobcentret og renovationsafdelingen, hvor man aktiverer borgere.

Sortering

Det er ikke de store beløb, Re:Use får i kassen, men det giver alligevel god mening i betragtning af, at kommunen betaler for at få afhentet alt materialet, der ender i småt brændbart.

- Udgangspunktet har været at lave en mere korrekt sortering, og så passer det med, at vi kan passe sorteringen ind i vores hverdag på Re:Use. Vi har flere borgere, der ikke kan være så fysisk aktive, og her passer den her arbejdsopgave med at sortere CD'er og DVD'er meget fint, siger Martin Bramsen.

- Vi kan slå to fluer med et smæk. Vi gør noget godt for miljøet, og vi har en god opgave. Der er ikke de store penge i det, men lidt har også ret, siger Martin Bramsen, der forventer at holde fast i beholderne.