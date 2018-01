Gamer-klasse skal hjælpe unge, der pjækker fra skole

Kolding: Forestil dig en ung teenager, der er så vild med at spille computer, at han sidder og spiller til langt ud på natten. Han har mistet lysten og motivationen til at gå i skole og møder ikke op i skolen. Måske lider han også af en form for social angst eller fobi, der er med til at forstærke trangen til at sætte sig bag computeren.

Hvad stiller man op med sådan et ungt menneske?

På ungdomsskolen i Kolding har man et bud på det. Og det er en særlig gamerklasse for op mod otte unge, der har meget fravær for skolen, har mistet lysten til skolen og samtidig har en såkaldt gamerproblematik.

Klassen starter op til februar og bliver en del af ungdomsskolens dagundervisning, og eleverne i den nye gamerklasse skal henvises dertil gennem deres skole og kommunens pædagogisk-psykologiske rådgivning. Undervisningen kommer til at foregå gennem computerspil, og en lærer og en pædagog skal varetage undervisningen.

- Klassen skal få det til at give mening for de unge at gå i skole. Vi vil skabe prøve at skabe mening mellem computerspil og undervisningsverdenen og bruge computerspil som værktøj. Når vi møder de unge, hvor de er, så ved vi, at det bliver nemmere for de unge at tilgå viden. Vi kommer aldrig udenom, at der er unge, som er udfordrede, siger Felix Perrier, der er leder af ungdomsskolens dagundervisning.