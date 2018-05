Gæsterne er blevet mere tilfredse med Trapholt

2017 var et overordentligt godt år for Trapholt. Med 92.518 gæster havde Trapholt det højeste besøgstal de sidste 20 år, og de besøgende vurderer Trapholt højere end gennemsnittet på landsplan.

For når man dykker ned i tallene, så er det i næsten alle kategorier, at gæsterne på Trapholt vurderer deres besøg højere, hvis man sammenligner med et gennemsnit for de øvrige danske museer.

Til sammenligning kan man eksempelvis tage tilfredshedsundersøgelsen for år 2009, hvor publikums generelle tilfredshed med museet lå på 7,9. Det tal er 0,7 point lavere end i dag, og dengang var det også lavere end for landets øvrige museer i gennemsnit.

På en skala, der går op til 10, scorede museet 8,6 point i samlet tilfredshed blandt sine gæster. Det er højere end for landets øvrige museer i gennemsnit, og mindst lige så vigtigt er tallet også markant højere end tidligere for Trapholt.

I den nationale brugerundersøgelse ligger Trapholt over gennemsnittet for landets kunstmuseet. Tallene for Trapholt står forrest, mens gennemsnitstallet for landets museer står i parentes. Udstillingerne: 8,8 (8,5) Atmosfæren: 8,8 (8,7) Mulighed for at lære: 8,5 (8,3) Formidling via digitale medier: 8,1 (7,2) Brugeroplevelsen for børn: 7,4 (6,8) Mulighed for at deltage aktivt: 7,6 (6,5) Muligheden for at være et rart sted: 8,8 (8,7) Medarbejdernes venlighed og imødekommenhed: 9,2 (9,2)

Direktør: En overpræstation

Mest markant ligger Trapholt foran, når det gælder gæsternes mulighed for at kunne deltage aktivt, digital formidling og oplevelsen for børn. Men også når det gælder udstillingerne, atmosfæren og muligheden for at blive klogere, så ligger Trapholt lige over gennemsnittet.

- Det er supervigtigt, for sådan var det altså ikke tidligere. Og når man kender til statistik og ved, hvor svært det er at rykke sig, så bliver jeg rigtig glad, når jeg ser, at vores gæster er blevet gladere for at besøge Trapholt, siger Karen Grøn.

Billedet af gæsternes tilfredshed er generel over hele linjen, så det er altså ikke én bestemt afdeling, der bare sprinter afsted, understreger museumsdirektøren.

- Det er al personalet på museet, der har løftet os hertil. Og der er vel at mærke tale om noget af en overpræstation, for i forhold til andre museer på samme størrelse, så har vi altså en del færre ansatte, så her er der virkelig tale om at kunne levere varen, siger hun og tilføjer:

- Vi er stolte af at kunne levere så flot et resultat til vores by og tilskudsgivere og ikke mindst fonde, som har vist tillid til at Trapholt leverer, når den økonomiske opbakning er der.