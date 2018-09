Gæster hevet op af bassinet: Slotssøbadet øver i sig i klorforgiftning

Kolding: Trods afspærringer, brandbiler, politi og folk, der bliver kørt ud på bårer, er der ingen grund til at frygte for, hvad der er sket ved Slotssøbadet.

Der er nemlig blot en øvelse. Men en kæmpestor en af slagsen. Ud over Slotssøbadet er Region Syddanmark, Trekantbrand og politiet nemlig også en del af den.

Øvelsen gik i gang klokken 13.30, hvor de på sygehuset trænede, hvad de skal gøre i tilfælde af et klorudslip. Senere flyttede øvelsen over i Slotssøbadet, hvor Hospitalsgade mandag eftermiddag klokken 16 er spærret for gennemkørsel.

I Slotssøbadet måtte de badende gæster jages op af vandet, og lige nu sidder de i badekåber og varmetæpper uden for Slotssøbadet.