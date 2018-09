Gæster henter gratis guld på genbrugspladsen

Lunderskov: En gammel harmonika, et fonduesæt hvor gaflerne har skaft af mørkt træ, vinglas i krystal og møbler. Der er nok af indbo at vælge imellem hos genbrugsprojektet Re:Use i Lunderskov. Og denne og de kommende to fredag eftermiddage er alle velkomne til at kigge forbi og hente de ting, de har brug for. Lageret skal nemlig bringes ned, forud for at projektet den 1. oktober flytter til Bronzevej i Kolding.

Joan og Lars Ljungmann er næsten lige kommet. De har fundet et stort glas og en lille lampe.

- Vi er primært kommet for at se projektet. Genbrug er en afgørende ting. For kloden handler det om, at alle ressourcer bliver brugt fornuftigt, for vi er ved at have brugt de fleste af dem. Det tænker vi ret meget over i hverdagen, siger Lars Ljungmann.

Han og hustruen er pensionister og bor i Kolding.

- Vi har solgt vores bil for et par år siden og købt en anden, der bruger væsentligt mindre brændstof. Vi genbruger, hvad vi kan og komposterer selvfølgelig i haven, fortæller han.