Gældsrådgivning kan næsten ikke følge med: Rekordmange koldingensere søger hjælp

I hele 2018 var der 79 afsluttede rådgivningsforløb. Allerede efter seks måneder i 2019 er det tal blevet overgået. Her har der været 80 afsluttede forløb. Og der er endnu flere, der står klar til at blive rådgivet.

Kolding: Rekordmange koldingensere med økonomiske problemer henvender sig hos Økonomi- og Gældsrådgivningen på Kolding Bibliotek for at få hjælp.

Lang ventetid

Den lange ventetid kan godt være et problem, fortæller Lone Buchardt.

- Det er for højt, i forhold til at vi gerne vil gribe dem, mens de har motivationen. Der skal gerne gå en til to uger. Den lange ventetid vil for nogle betyde, at de mister motivationen, siger hun.

De borgere, der har behov for hjælp, kan også risikere at få større økonomiske problemer på halsen, hvis ikke de får hjælp i tide. I værste fald kan de tage flere lån, mens de er på ventelisten til at få økonomisk rådgivning og dermed forværre deres situation.

- Vi ser nogle, der tager lån lige op til, at de skal til rådgivning. Det første, vi siger til dem under rådgivningen, er, at de skal stoppe med at tage yderligere lån, siger hun.