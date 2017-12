Gademusikere skabte julestemning med paletknive, rør og rollator

Ligesom de resterende tilskuere ser han noget overrasket ud, da HabenGoods pludselig begyndte at bevæge sig ned gennem byen.

Forrest går to af bandets tre medlemmer med klokker og spande, som de bruger som trommer. Bagved dem kører det tredje medlem på en ombygget cykel med en masse rør. Det er resten af deres instrumenter.

For bandet HabenGoods valser igennem gågaden og spiller op til dans, og det er bestemt ikke et almindeligt band.

Kolding: Folk spærrer øjnene op. De peger, og de skynder sig at hive telefonerne frem fra lommerne. Det her skal filmes. Og det er da også et specielt syn, de bliver mødt af i gågaden i Kolding.

Jeg synes, det er meget fedt. De er talentfulde. Jeg så dem også, da de var her sidste lørdag. Det var også rigtig godt. Og så er jeg ikke den store juleshopper, så jeg kan få en lille pause, mens konen køber resten af gaverne.

De spiller julesange, sange fra film og til sidst lidt rockmusik, inden de forklarer, at de ikke spiller almindelig musik. Nej, de spiller på rør, som de har sat på en gammel rollator, og de bruger noget, der ligner paletknive som trommestikker. Noget, der giver en ganske særlig lyd. Folk samler sig hurtigt om dem for at se, hvad det er for et spektakel.

Bandet stopper lidt længere henne. Her kan de slå sig ned og holde deres koncert.

Pifter hverdagen lidt op

Bandet har placeret sig ved siden af Per Brandts bod med brændte mandler. Det betyder, at mange mennesker står omkring boden, og det kan jo være, at det øger salget lidt.

- Jeg håber da, at jeg kommer til at sælge flere, nu hvor de står her, siger han.

- Det er meget hyggeligt, at de kommer her og spiller. Det skal der være mere af. Der kommer lidt ramasjang i gaden. Det kan jo også give et lille pift i min hverdag, siger han.