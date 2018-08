Gadefest indtager Jernbanegade

Kolding: Fredag 24. august lægger kommer Gadefest On Tour-karavanen endnu engang til Kolding og indtager Jernbanegade, hvor der er lagt op til en gratis gadefest.

Gadefest On Tour opbygger en til formålet specialbygget scene. Gadefesten er en del af Kolding Kulturnat og sker i tæt samarbejde med en række lokale partnere, herunder blandt andet Discoteque Tordenskiold, Kolding Kommune og KulturKolding.

Traditionen tro kurateres musikken af TooManyLeftHands, og under konceptet "TooManyLeftHands & Friends", inviterer dj-duoen en række lokalkendte- og udefrakommende artister med på scenen for at skabe en speciel fest i Jernbanegade.

Den danske dj-duo bestående af Anders K og Martin Nick har både spillet i de franske alper og på Ibizas badestrande.

- Vi har stor erfaring med at lave gadefester, og selvom det stadigvæk er lidt forbudt, fordi man fester i et miljø, hvor man normalt ikke må feste, så skabes der en unik stemning, når hele byen går sammen og fester igennem. Vi glæder os til Kolding igen, udtaler Martin Nick i en pressemeddelelse.