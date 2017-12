Fyrværkeri for feinschmeckere: Mange køber for 5.000 kr.

Uddannede fyrværkere står klar med tips og en lille guide til at fyre krudtet af i den rigtige rækkefølge, hvis man investerer i det store skyts. Sidste år købte to kunder sammen for 26.000 kroner hos Saturn Fireworks.

- Det er den her knitrende effekt i for eksempel en sølvstjerne. Det ser godt ud, siger Torben Holm, der har været fast kunde hos Saturn Fireworks, der sidste år flyttede fra Viuf til Vejlevej i udkanten af Kolding.

- Her er det kram, jeg skal bruge. Mange af de andre steder har de kun ét mærke. Her er flere forskellige mærker, og jeg ved, hvad jeg vil have, siger Torben Holm, der er typen, der nærstuderer hvor mange gram krudt, der er i batteriet. I år går han efter blå stjerner, sølvhaler og crackling-effekter.

- Folk har fået lidt flere penge mellem hænderne, og så opfordrer jeg tit folk til at gå flere sammen om at købe noget ordentligt fyrværkeri. Det kan være en lille gruppe på 4-5 mænd. Så kan jeg lige give et par tips til, hvordan de sætter et show sammen, så fyrværkeriet hænger sammen. Det gør vi meget ud af.

- Det giver en god fylde på himlen, fordi den bliver fyret af i en vifte. Og så kan jeg godt lide de her kombinationsbatterier, der bliver fyret af lige efter hinanden, men hvor jeg kun skal tænde én lunte. Fyrværkeri skal nemlig heller ikke blive ved for lang tid. Så bliver det kedeligt. Du skal gå efter wauw-effekten, siger Torben Holm, der skyder nytåret ind sammen med familien og venner i Lunderskov.

- Det kan måske lyde lidt vanvittigt for nogen, men jeg lægger lidt til side i løbet af året, så jeg kan dyrke det, siger Torben Holm, der i år købte et par store batterier, blandt andet en med en vifteform.

Guide til fyrværkerishow

Det er andet år, at Saturn Fireworks har åbnet døren på Vejlevej i udkanten af Kolding. Her har fyrværker Jes Graasbøll etableret en butik, der kan tilbyde flere forskellige mærker.

Han startede i 2003 hos Mermaid Fireworks i Vamdrup, og for syv år siden åbnede han sin egen butik i Viuf, og det var Saturn Fireworks, der stod bag fyrværkeriet til årets lysfestival.

- Folk har fået lidt flere penge mellem hænderne, og så opfordrer jeg tit folk til at gå flere sammen om at købe noget ordentligt fyrværkeri. Det kan være en lille gruppe på 4-5 mænd. Så kan jeg lige give et par tips til, hvordan de sætter et show sammen, så fyrværkeriet hænger sammen. Det gør vi meget ud af, siger Jes Graasbøll, der til daglig arbejder på AMU Syd, hvor han underviser i at styre en kran.

- Der er mange, der køber for 5.000 kroner. Men der er også nogen, som køber for 500 kroner, og som synes, det er vanvittigt mange penge for fyrværkeri. Sidste år havde vi to kunder, der købte for 26.000 kroner. Det var vist gennem firmaet, men jeg tror, at i gennemsnit bruger vores kunder vel mellem 500 og 1.000 kroner, siger Jes Graasbøll.