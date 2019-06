Kolding: Da ansøgningsfristen til jobbet som ny skolechef i Kolding Kommune udløb forleden, var der dumpet 23 ansøgninger ind i mailboksen hos kommunen og konsulentfirmaet Muusmann, der bistår kommunen i forbindelse med ansættelsen.

Det antal ansøgninger viser, at jobbet som skolechef i Kolding er attraktivt, mener kommunens børne-, uddannelses- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Petterson.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det er et attraktivt job. Kolding er en vækstkommune, en studieby og er en attraktiv by, og vi har et dygtigt skolevæsen, siger direktøren.

Han erkender, at området er økonomisk udfordret, men peger på, at det er de fleste af landets kommuner.

Petterson håber at kunne præsentere den kommende skolechef i slutningen af juni, og at vedkommende kan starte i jobbet til august.

Den nye chef for skoleområdet kommer til at afløse Lars Svenson, der blev fyret efter godt to år på posten i begyndelsen af april. Siden da har den hidtidige børnechef i kommunen, Merete Lund Westergaard, været konstitueret som skolechef.