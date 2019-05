Fynslund gør klar til tre dage lang sportsfest

Fynslund: Et af årets højdepunkter i Fynslundområdet nærmer sig med hastige skridt.

På torsdag går startskuddet til dette års Fynslund Sportsfest, der som sædvanligt varer tre dage og består af en lang række forskellige aktiviteter omkring Fynslundhallen og sluttes af med en stor sportsfest lørdag aften, hvor omkring 300 mennesker deltager.

Adskillige hundrede mennesker deltager i en eller flere aktiviteter i løbet af sportsfesten, og det er ikke for at lave noget sjov og spas for de lokale, at den afholdes. Det fortæller Palle Mørup, der er formand for Fynslund Boldklubs festudvalg, som står for at planlægge sportsfesten.

- Sportsfesten betyder sindssygt meget, for det er den eneste fest, vi har i lokalområdet. Herude har vi ry for at være et godt sammentømret lokalsamfund, og sportsfesten er med til at holde sammen på folk, siger Palle Mørup.

Han fremhæver blandt andet den store opbakning, der er til "grisefesten" lørdag aften.