Funky Monkey Park: 1542 elever var på besøg i trætoppene i 2017

Indehaveren af Funky Monkey Park er meget glad for sin aftale med Kolding Kommune og opfordrer til, at kommunen laver tilsvarende aftaler med andre lokale iværksættere.

Aftalen indebærer, at Kolding Kommune betaler det faste beløb om året for, at alle folkeskolernes 7.-, 8.- og 9.-klasser i Kolding Kommune kan besøge parken én gang pr. sæson.

Det oplyser indehaver Søren Madsen i forbindelse med JydskeVestkystens afdækning af, at børne-og uddannelsesforvaltningen ikke har nogen form for dokumentation for, hvad Kolding Kommune får for de 200.000 kroner, der hvert år siden 2013 er udbetalt til Funky Monkey Park i henhold til skoleaftalen.

Det her er jo et kundeforhold. Hvis alle private virksomheder i Kolding pludselig ikke måtte have kommunen som kunde, ville det være yderst mærkværdigt.

Kundeforhold

Søren Madsen oplyser, at Funky Monkey Park lige siden aftalens start i 2013 har opgjort de helt konkrete oplysninger om brugen af skoleaftalen.

Så I ved, hvornår hvilke klasser fra hvilke skoler har været på besøg hos jer?

- Ja, fuldstændig, de oplysninger har vi for alle år, og det samlede tal er steget år for år. 1542 er det højeste, forklarer Søren Madsen.

Hvilken betydning har skoleaftalen for Funky Monkey Park?

- Det er jo en stor kunde, siger Søren Madsen, som ikke ønsker at oplyse, hvor stor en del af den samlede omsætning, Kolding Kommunes skoleaftale udgør. Det er ganske normalt, at mindre virksomheder ikke oplyser deres bruttoomsætning.

Men er Funky Monkey Park afhængig af indtægten fra skoleaftalen?

- Alle mine forretninger vil altid være kede af at miste en stor kunde, og selvfølgelig betyder aftalen noget. Hvis vi mister den, skal vi ud at finde en anden stor kunde.

Som formand for Kolding Turistforening har du for nylig kritiseret, at Kolding Kommune bruger penge på store events som Sommer ved Søen og VM-fest på Akseltorv med den begrundelse, at det kvæler private initiativer. Forklar forskellen på den form for støtte og den skoleaftale, du har med kommunen.

- Forskellen er kæmpestor. Det her er et kundeforhold. Hvis alle private virksomheder i Kolding pludselig ikke måtte have kommunen som kunde, ville det være yderst mærkværdigt. Kolding Kommune er jo en stor spiller på markedet, og vi er nogle, der har nogle produkter at tilbyde kommunen, siger Søren Madsen.

Han håber, at Kolding Kommune fremover indgår flere af den slags kundeforhold med lokale virksomheder.

- Det er en glimrende mulighed for at skabe iværksættere i kommunen og booste en branche, så den kan komme i gang. Og den pris, jeg har givet Kolding Kommune, er supergod. De får rigtig meget for pengene, siger Søren Madsen.