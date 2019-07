Funk og soul på programmet: D/troit klar til Kolding

Kolding: Tredje udgave af dette års Sommer ved Søen koncerter skruer op for volumen torsdag 11. juli, hvor funkbandet D/troit går på scenen. D/troit opstod i 2013, hvor medlemmerne besluttede at lægge garagerocken på hylden og i stedet tage springet til et fuldblods soul og funk-band. Det satte gang i en helt ny retning for de rutinerede musikere, der på det tidspunkt havde spillet sammen i cirka 10 år.

Efter transformationen er det gået stærkt for D/troit, som har udgivet et par plader og givet koncerter rundt om i Europa. Sidste år turnerede de både i Danmark, Tyskland, Holland og Sverige, og di år kan vi altså glæde os over, at de gør stop i Kolding.

- Det er den koncert, jeg glæder mig mest til. Jeg håber, folk vil synes, det er fedt. De er dygtige musikere, som spiller deres egen musik, så vi glæder os rigtig meget til at invitere Kolding til en funky aften ved Slotssøen, siger eventkoordinator ved MusikKolding, Lise Jelsbak.

Koncerten starter kl. 19, og pladsen ved Slotssøbadet åbner kl. 18, og der er som altid gratis adgang. Man støtter arrangementet ved at købe drikkevarer på koncertpladsen.