Fundet via Facebook: Stjålen dommerbåd nåede helt til Sydfyn

Båden Bøjen blev stjålet fra Kolding Lystbådhavn for over ti dage siden. Onsdag efterlyste Kolding Sejlklub båden på Facebook, og ti timer efter kom der en melding om, at båden var fundet på Sydfyn.

Kolding: Ti timer gik der fra, at båden Bøjen var blevet efterlyst på Facebook, til den var fundet igen.

Bøjen blev faktisk stjålet for mellem ti og 14 dage siden. En præcis dato har formand for Kolding Sejlklub ikke Arndt Nørgaard, da det er sommerferie, og det område af havnen, hvor Bøjen normalt ligger fortøjet, ikke er videoovervåget, som det meste af lystbådehavnen ellers er.

Arndt Nørgaard og Kolding Sejlklub meldte tyveriet af båden til politiet onsdag, da de opdagede, at den var væk. I samme ombæring efterlyste de båden på Facebook, og så gik der ikke lang tid, før formandens telefon ringede. Det var en havnepasser fra Faldsled Havn i Faaborg-Midtfyn Kommune, der kunne fortælle at en båd, der passede på beskrivelsen fra efterlysningen, var sejlet ind i havnen for et par uger siden. Der var ikke blevet betalt havneleje for den, og derfor havde havnens personale holdt et godt øje med den.

Arndt Nørgaard glæder sig over at båden er fundet igen, og han er ikke overrasket over, at det gik så let med at finde båden, efter de efterlyste den på Facebook.

- Sejlerfolket er enormt opmærksomme og hjælpsomme, så vi tænkte, at en efterlysning på Facebook ville være meget effektiv, fortæller formanden.

Siden da har havnen haft Bøjen under lås og slå, indtil Kolding Sejlklubben torsdag får båden tilset og forhåbentligt sejlet hjem i løbet af torsdag.