Fundet efter to uger: Hund blev fanget på jagtkamera

Glæden var stor, da den gule labrador Binkie blev fundet efter to ugers intens eftersøgning. Efter flere vidneudsagn endte hunden med at blive fanget på et jagtkamera, der var opstillet ved Jordrup.

Vamdrup: Udmattet, temmelig beskidt og radmager. Sådan var Binkies tilstand, da den "vendte hjem" efter næsten to uger alene i den tørkeramte natur. For Lasse og Sanne Møller Bramsen i Vamdrup var det en kæmpe lettelse, at deres hund endelig blev fundet. - Det blev så lige på den sidste dag af vores ferie, at den blev fundet. Det er så vanvittigt. Jeg ved ikke, hvor man ansøger om 14 nye feriedage, men det er der så ikke noget at gøre ved, siger en lykkelig Lasse Møller Bramsen, som slet ikke har tal på, hvor mange timer han har brugt på eftersøgningen, siden Binkie stak af fra deres hjem i Vamdrup for knap fjorten dage siden. - Jeg må indrømme, at jeg fældede en tåre, da jeg fik at vide, at nu var hunden endelig i god behold, siger han. Ægteparret fra Vamdrup havde netop købt den ti måneder gamle Binkie og var vendt hjem med den korthårede labrador, da den efter blot to timer stak af fra deres have. Her begyndte en eftersøgning, som endte med at strække sig over et meget stort område og i flere byer, og som ud over ægteparret selv har involveret en masse andre mennesker, der har ledt efter hunden eller er kommet med tip, fordi de har set en hund med Binkies signalement. Over 600 har tilmeldt sig Facebooksiden "Få Binkie hjem".

Binkie er fundet Sanne og Lasses hilsen til de over 600 følgere på Facebook-siden "Få Binkie hjem":



"Kære allesammen, Binkie er fundet.



Vi fik i går fastslået at det var Binkie der var i Jordrup. Ringede til Per som hurtigt kom herover med morhund, Piper, og farhund, Basco. Han parkerede på stedet og så var det "bare" at vente. Klokken meget tidligt imorges, ringede han til Lasse og jeg og sagde: jeg har hende i bilen



Den bedste nyhed i verden at slutte ferien på.



Binkie er nu på vej med Per hjem. Ikke fordi vi ikke holder af Binkie, for det gør vi, men fordi vi tror på, at det er Per og Piper der kan "hele" hende efter det her".

Der var Binkie En lille gennembrud kom, da den for få dage siden blev set om morgenen i Jordrup. En kvinde, som kørte sin søn på arbejde på en gård, så en gul labrador stå i et lille sving ved Hønsemosen. Men selv om hun stoppede og kaldte på hunden, stak den af. I et par dage var der intet nyt, men så var der igen nogen, der havde set Binkie omkring Hønsemosen. - På det tidspunkt havde jeg fået kontakt til en jæger, der havde fotograferet Binkie med sit jagtkamera ved Vamdrup Flyveplads. Han havde slettet billedet igen, for han vidste ikke, at hunden var eftersøgt. Men jeg endte med at låne et jagtkamera af ham, og det satte jeg så op på en pæl ved Hønsemosen på det sted, hvor hunden nu var blevet set nogle gange, fortæller Lasse. Det følsomme jagtkamera tager billeder, når noget bevæger sig foran linsen. Billederne bliver straks sendt videre til mobiltelefonen. Og med det samme fik Lasse masser af billeder til sendt. - Det blæste meget, så der røg hele tiden noget hen foran linsen og udløste et foto. Jeg fik lige sat til Sanne, at jeg ville køre ud for at justere på kameraet, og så kom der et nyt billede på mobilen - og der var Binkie pludselig.