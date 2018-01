Fuldt hus til møde om at få flere sommerhuse til udlejning

Alle pladser var optaget, da Kolding Kommune i samarbejde med Business Kolding indkaldte til et sommerhusmøde, der skal få flere til at udleje sommerhuset.

Det var Business Kolding, der havde taget initiativet til mødet, hvor Kolding Kommune skrev ud til sommerhusejerne i Kolding Kommune. Initiativet kommer efter flere af de store udlejningsbureauer har henvendt sig til Business Kolding for at høre, om de kunne hjælpe med at skaffe flere sommerhuse. De seneste år har der været stor efterspørgsel på sommerhuse i højsæsonen. Flere bureauer har meldt om udsolgt i højsæsonen, når tyskerne søger mod Danmark.

- Cirka halvdelen af de 180 var allerede i gang. Så der er bestemt noget potentiale. Og blandt dem, der er i gang, vil vi gerne have, at de udlejer sommerhuset endnu mere, siger Tove Gæmelke, der er konstitueret direktør i Business Kolding.

- Vi har jo vidst, at der var mange sommerhuse i området. Men vi har ikke været bevidste om, at vi kunne øge kapaciteten på den her måde.

Travl dag for bureauer

- Der var fuldt hus på KUC. Vi er meget tilfredse med, at 180 deltog i mødet, og det var udlejningsbureauerne bestemt også. Efter mødet kunne sommerhusejere selv kontakte udlejningsbureauerne ved deres caféborde, og mit indtryk er, at de havde travlt, og at de har noget at arbejde videre med, siger Tove Gæmelke.

- Vi har jo vidst, at der var mange sommerhuse i området. Men vi har ikke været bevidste om, at vi kunne øge kapaciteten på den her måde. Jeg tror da også, at det gik op for nogle af ejerne, at de kan være med til at understøtte turisme, hvis de udlejer sommerhuset, siger Tove Gæmelke, der er sikker på, at mødet giver flere sommerhuse på markedet.

Efter mødet bliver sommerhusejerne, der har opgivet deres mailadresse, kontaktet med henblik på at evaluere mødet, og deres svar afgør, om det er noget, Business Kolding og Kolding Kommune vil gentage.

- Vi kan ikke sige, om det er noget vi gentager. Det kommer an på, hvad tilbagemeldinger viser, siger Tove Gæmelke.