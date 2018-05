Fugning og fejning er nye metoder mod ukrudt

Kolding Kommune: Kommunen har taget nye metoder i brug i ukrudtsbekæmpelsen. Som følge af alvorlige uheld med ukrudtsbrændere i Aalborg og Aabenraa, anvender Kolding Kommune kun ukrudtsbrænding i begrænset omfang. De to nye metoder, der som et forsøg kom i brug sidste år, er fugning og fejning. Forsøgene gav så gode resultater, at fugning og fejning i år er en del af det faste repertoire i ukrudtsbekæmpelsen.

- Fugning bruger vi typisk på helleanlæg, hvor driftsmedarbejderne er særligt udsatte i trafikken, hvis de skal luge i området. Her erstatter vi traditionelle sandfuger med et tokomponent fugemateriale, der effektivt bremser ukrudtet mellem sten og fliser. Et andet simpelt, men også effektivt våben vi har taget i brug er fejemaskiner med stive børster, der kan fjerne ukrudtet langs kantsten, forklarer Lars Termansen Barsballe i en meddelelse på kommunens hjemmeside.

Ud over brænding, fugning og fejning fjerner driftsafdelingen også ukrudt med manuel lugning og sprøjter desuden med et eddikesyre baseret og miljøgodkendt stof.