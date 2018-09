Fuglen er fløjet: Obamas fly har sat kursen mod Amsterdam

Barack Obama har forladt Kolding, og hans fly er nu lettet fredag efter klokken 13.30. Det lettede trykket fra de indsatte betjentes skuldre.

KOLDING: Barack Obama har forladt landet. Fredag eftermiddag lettede ekspræsidentens fly planmæssigt klokken 13.30. Hos Sydøstjyllands Politi er man lettede over, at opgaven om at passe på den 44. amerikanske præsident er veloverstået. - Den politimæssige opgave i forbindelse med Obamas besøg i Kolding har i sagens natur været en meget stor og krævende opgave for Sydøstjyllands Politi. Politikredsen har dog haft rigtigt gode og professionelle samarbejdsparter i den sikkerhedsmæssige opgaveløsning i PET og i Secret Service, fortæller politiinspektør Michael Weiss fredag eftermiddag i en pressemeddelelse. Set med politiinspektørens øjne, er der blevet løst en meget stor opgave, og det er han stolt af. - Vi er naturligvis meget tilfredse med, at alt forløb som det skulle set med politiøjne, og at vi dermed lykkedes med at løse den opgave, vi havde fået, tilføjer han.

Grundigt planlagt Når der er besøg i politikredsen af gæster af den karakter, som præsident Obama hører til, så har Sydøstjyllands Politi ansvaret lokalt for, at besøget kan afvikles i god ro og orden og for at sikkerheden er på plads. Det kræver planlægning og forud for det lidt under ét døgn lange besøg, er da også gået længere tids nøje planlægning af den tilhørende politioperation. Planlægningen er sket i tæt samarbejde med PET og Secret Service - og med de civile arrangører af besøget.