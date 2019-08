Fuckfinger til politiet gav bøde i hånden

Kolding: Et gammelt råd lyder, at man skal vælge sine kampe med omhu. Det råd valgte tre unge mænd at glemme alt om fredag aften i Kolding, da de konfronterede politibetjente på hver deres måde.

Klokken 06:56 på Hospitalsgade ved Låsbygade havde en lokal mand på 24 år set sig sur på nogle betjente af ukendt årsag. Han rakte fuckfinger til dem, og fik prompte en bøde for at fornærme politiet.

Den 24-årige forklarede bagefter betjentene, at han var ked af det, og han var kommet til at lade det gå ud over patruljen.

Umiddelbart midt i forklaringen vælger en 19-årig mand at blande sig og råber "fucking tøsedreng" og andre ukvemsord til patruljen, og det blev også kvitteret med en bøde.

Tidligere på natten klokken 05:22 gjorde en 22-årig ung mand sig også uheldigt bemærket overfor nogle politibetjente. Han kastede en cigaret mod en patruljevogn på Jernbanegade, og denne handling gav en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.