Frontkæmpere for havnen vil stifte nyt parti

En indtil videre anonym gruppe står bag initiativet By & Havn i Balance, som efter eget udsagn på sin hjemmeside går efter at stille op til valget i 2021 med en stærk borgmesterkandidat.

Kolding: En indtil videre anonym gruppe af Kolding-borgere, erhvervsfolk, politikere og byudviklere arbejder ifølge hjemmesiden By & Havn i Balance på at stifte et nyt parti, som ønsker at bevare Kolding Havn og skabe bedre vækstvilkår for Kolding by, Kolding Havn og Koldings opland.

Det fremgår af By & Havn i Balances hjemmeside. Gruppen har også en Facebook-profil. Her kan man se en kort video med Paw Kristensen, som er direktør i Kolding-virksomheden 3P Logistics A/S. Paw Kristensen forklarer på videoen, at han har "kastet sin energi" ind i projektet By & Havn i Balance.

Til JydskeVestkysten forklarer Paw Kristensen, at "det er mig, der er formand".

- Derudover har jeg ikke så mange kommentarer endnu, siger han.

Hvorfor er resten af gruppen anonym?

- Vi skal lige have lov til at holde nogle møder i næste uge. Men vi har mange positive og kendte mennesker med, siger Paw Kristensen og tilføjer, at By & Havn i Balance "er affødt af en generel utilfredshed med det nuværende byråd og borgmesteren".

På By & Havn i Balances hjemmeside hedder det blandt andet, at den indtil videre anonyme gruppes mål er "at levere dygtige byrådskandidater og en stærk borgmesterkandidat til Kolding i 2021".