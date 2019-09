Frivilliguge: Kolding hylder de frivillige med 12 arrangementer

Kolding: Er man frivillig og bor i Kolding Kommune, er der ekstra meget ros og påskønnelse at hente i næste uge, når foreninger og virksomheder sammen med Kolding Kommune fejrer den tilbagevendende begivenhed, Frivilligugen, i hele uge 39.

- Uden frivillighed og fællesskaber er vi ingenting som samfund. Frivillige kan noget, vi som kommune ikke kan, og jeg ved, at de frivilliges indsats gør en stor forskel for vores borgere. Heldigvis er rigtig mange allerede en del af frivillige fællesskaber, og den succes ser jeg frem til at være med til at fejre, siger Hans Holmer, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune.

De 12 arrangementer slår en bred vifte over stort set alle tænkelige former for frivillighjælp. Om du er til gåture, bekæmpelse af madspild, blomster, kager, sang eller noget helt andet, så er der et arrangement til dig. Hvert arrangement hylder på sin måde fællesskaber og frivillighed. Blandt andet kan man på Kolding Bibliotek møde de frivillige foreninger, der er i Kolding.