Frivillige skuespillere kører op til 180 km hver dag for at underholde Kolding

Kolding: Prøverne til det store festspil i anledningen af Koldinghus' 750 års jubilæum har nu været i gang i en lille måneds tid, og det får frivillige fra hele regionen til at drage til Kolding for at stå på de skrå brædder, hvor også Stig Rossen deltager.

Nogle af dem kører mellem 60 og 180 km hver dag det meste af sommeren for at få lov til at danse og synge gratis for et betalende publikum.

Og det er det hele værd, mener danser Kristine Malmquist fra Sønderborg:

- Jeg laver det, jeg elsker. Det fylder mig med god energi, og jeg synes, det er sjovt hele vejen igennem. Jeg har en stor passion for både dans, musical og performance, og når jeg kan få lov til at udleve min drøm aften efter aften oppe på scenen, så bliver transporttiden mindre væsentlig, siger hun i en pressemeddelelse.

Koldinghus Live opføres i slotsgården i perioden 28. juli til 17 august. Billetterne sælges via Dronning Dorothea Teatrets hjemmeside.