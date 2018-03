Frivillige løfter rekordstort svømmestævne

411 svømmere fra hele landet var i bassinet, da Kolding Svømmeklub i weekenden var vært for Dronning Dorothea Cup 2018. To frivillige, der var med til at starte stævnet for seks år siden, trækker stadig det store læs.

- Deltagerantallet er steget med omkring 100 til 411. Det hænger sammen med, at vi har flyttet stævnet til et tidspunkt, hvor der ikke er så mange andre stævner, fortæller Barbara Toftgaard, der sammen med Susanne D. Jensen er stævneledere.

Yes, det kører bare

Hvorfor holder svømmeklubben stævnet?

- Både for at tjene penge til klubben, så vores egne svømmere kan få god træning og komme med til stævner, og for at vise klubben udadtil. Selv om det er hårdt arbejde op til et stævne, så ser vi bare frem til, når stævnet bliver skudt i gang fredag eftermiddag og den første time er gået gnidningsfrit. Så ånder man lettet op og siger: "Yes, det kører bare", siger Barbara Toftgaard.

Sidste år gav cuppen en indtægt på 60.000 kroner til klubben. I år ventes tallet at stige til 90.000 kroner.

Barbara Toftgaard er en af de frivillige, der lægger rigtig meget arbejde i klubben. I gennemsnit bliver det mindst til ti timer om ugen. Af og til tager hun fri fra sit job som teknisk designer for at være frivillig.

- Da jeg var med vores førsteholds-svømmere på La Santa Sport, måtte jeg tage fri i otte dage. Det gør jeg gerne. Mine to børn, Lærke på 16 og Laura på 10 år, svømmer. Min store datter er på førsteholdet, så jeg kunne følge hende. Jeg gør det også for at hjælpe til, og så kan godt lide at kigge på svømning.