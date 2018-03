Frivillig fra Ungdomshuset: Nu hænger vi på en højere el-regning

Minister på banen

Ungdomshuset er en selvejende institution, og der sidder to medlemmer fra FDF og to medlemmer fra Y's Men's Club i bestyrelsen. Edvard Stein Nielsen fra Y's Men's Club er formand og kasserer for huset.

Gennem folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V) har Ungdomshuset gjort skatteminister Karsten Lauritzen (V) opmærksom på problemet. Han fortæller, at hans embedsmænd undersøger sagen og prøver at finde en løsning.

Kan I gøre andet end at vente på, at embedsmændene i Skatteministeriet bliver færdige med det arbejde?

- Nej, men vi regner ikke med, at det sker hverken i år eller næste år. Selvfølgelig håber vi på, at der sker noget på et tidligere tidspunkt. Det er også derfor, vi prøver at skabe lidt røre i andedammen, for at se om andre politikere kunne tænke sig at byde ind. Vi har udgifterne her og nu, og vi vil gerne have ændret paragrafferne for frivillige så hurtigt som muligt. For os er det en "stor" sag.

Er der risiko for, at Ungdomshuset må lukke?

- Nej, så dramatisk er det ikke, svarer Edvard Stein Nielsen.