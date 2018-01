Friskole i pladsnød vil udvide: 9. klasse må holde til i kælderen

Eleverne her på Stepping Friskole har for lidt plads, fordi der er kommet stadig flere elever på skolen. Derfor vil skolen gerne købe den tidligere kommunale børnehave i Stepping, som blev lukket, da friskolen sidste år åbnede sin egen daginstitution. Arkivfoto: Joan Karlsen

Stepping Friskole er i stor pladsnød og ønsker at købe den tidligere kommunale børnehave for at få mere plads til skolens elever.

Stepping: Går det som bestyrelsen og ledelsen på Stepping Friskole ønsker det, står skolen foran en udvidelse, der vil betyde, at der bliver mere plads til eleverne og de ansatte på skolen. Med et støt stigende elevtal, siden skolen startede for seks et halvt år siden, er skolen så presset på plads, at eleverne i dens 9. klasse er nødsaget til at have klasseværelse i kælderen - i det rum, der egentlig var udset til at være forberedelseslokale til lærerne. Senere i januar skal man på en ekstraordinær generalforsamling tage stilling til, om skolen kan optage de nødvendige lån, så man kan byde på den tidligere kommunale børnehave i Stepping, som for nylig lukkede, efter at friskolen åbnede sin egen vuggestue og børnehave. Det bliver byrådet, der skal tage stilling til dette køb.

Viceskolelederen har ikke engang et skrivebord, sekretæren og jeg deler et kontor, og det er svært at holde møde med forældre, for alle grupperum er optaget Lise Klausen, skoleleder Stepping Friskole

Store flyttedag Kommer handlen i hus, vil man på Stepping Friskole flytte dens vuggestue og børnehave hen i den tidligere kommunale børnehavebygning og derefter bygge skolens nuværende daginstitutionslokaler om til undervisningslokaler, fortæller skoleleder Lise Klausen. - Vi kan ikke være her i dag, og det er især blevet galt i dette skoleår. Alle grupperum er optimeret, så de er i brug, viceskolelederen har ikke engang et skrivebord, sekretæren og jeg deler et kontor, og det er svært at holde møde med forældre, for alle grupperum er optaget, siger Lise Klausen. Stepping Friskole blev sat i søen i august 2011 og havde dengang 84 elever. Siden er det tal steget støt, så der i dag er 175-180 elever.