Friskole har købt tidligere daginstitution billigt

Nu er handlen mellem Stepping Friskole og Kolding Kommune om to ejendomme faldet på plads. Her vil skolen flytte sin daginstitution ind og bruge de nuværende institutionsbygninger til skolelokaler.

Friskolen har ønsket at købe bygningerne for at få flere kvadratmeter at gøre godt med, da den mangler plads i dag. Planen er at rykke friskolens daginstitution ind i de nyindkøbte bygninger, og på den måde frigøres der plads i pavillonen, hvor småbørnene i dag bliver passet. Denne pavillon skal herefter rumme undervisningslokaler for elever på friskolen.

Stepping Friskole åbnede i august 2011, efter at kommunen lukkede sin folkeskole i landsbyen.Ved åbningen havde skolen 84 elever. I dag har den over 175 elever og cirka 35 ansatte i skolen og den tilhørende daginstitution. De to bygninger, friskolen nu køber af kommunen, ligger på Søndre Allé 22 og Sønder Allé 28A.

Favorabel pris

Skoleleder Lise Klausen kunne for nylig fortælle, at skolen er så presset på pladsen, at dens 9. klasse er nødsaget til at have klasseværelse i kælderen i det lokale, som egentlig var udset til at være forberedelseslokale for lærerne.

Stepping Friskole overtager de to kommunale bygninger til en særdeles favorabel pris. 500.000 kroner skal friskolen punge ud med, selv om en ejendomsmægler har vurderet markedsværdien for de to bygninger til at være henholdsvis 800.000 kroner og 465.00 kroner. Altså i alt 1,265 millioner kroner.