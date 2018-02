- Vi er gået ind og har kigget på, hvor meget friluftsliv og hvor nytænkende initiativet er. Der er også blevet set på de forskellige aktører, der er med i projektet. Skal man sige det på overskriftniveau, så er det, fordi vi skaber friluftsliv enten for en bred eller en prioriteret målgruppe, og her gør vi det for begge dele, forklarer afdelingslederen.

"Shelters for alle" har fået tilskud i en kategori, der hedder "Friluftsliv lige i nærheden". Her handler det om, at alle skal have mulighed for oplevelser i det fri både til hverdag samt i ferier og fritid.

- Grundlæggende så handler det om, at det møder de kriterier, vi har for puljen. Kriterierne meldte vi ud i efteråret, og vi har valgt at støtte de bedste projekter inden for hver kategori, forklarer han.

Brugerne med i processen

Mads Mathias Kyed er ansvarlig for projektet i Kolding Kommune. Han var ikke at træffe fredag, men i projektbeskrivelsen står, at kommunen søger om pengene for at udvikle nye shelterkoncepter. De skal give sårbare og handicappede borgere bedre mulighed for at nyde friluftslivet. Alle andre borgere skal også have mulighed for at bruge shelterne.

Projektet har som nævnt tilknytning til projekt Troldhedestien, der ved samme uddeling fik tildelt 250.000 kroner.

De kommende brugere er blevet engageret i arbejdet med at udvikle forskellige sheltertyper, der gør det muligt for for eksempel kørestolsbrugere at tage deres deres familie med på en overnatning i naturen.