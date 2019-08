Fremtrædende byrådspolitiker laver satirisk udgave af 'forbudt' børnepasserplakat: Sendte den til 100 børnepassere, embedsmænd og politikere

Venstres gruppeformand i Kolding Byråd Merete Due Paarup blev så frustreret over de regler, der førte til, at private børnepassere i Kolding fik forbud mod at have humoristisk plakat hængende, at hun lavede sin egen version i postkortstørrelse. Den har hun nu sendt til 100 mennesker.

Kolding: En noget alternativ version af den meget omtalte dagplejeplakat er i de seneste dage landet i postkortstørrelse hos over 50 private børnepassere i Kolding, samtlige byrådsmedlemmer, embedsmænd i kommunens børne- og uddannelsesforvaltning, partiernes ordførere på børneområdet i Folketinget og hos Børne- og Undervisningsministeriet. Kortet er sendt afsted i 100 eksemplarer med posten helt og aldeles anonymt og twister på satirisk vis de udsagn om børn, der står på den oprindelige dagplejeplakat, som firmaet Dialægt står bag. Citaterne om børn er erstattet af satiriske udsagn om, hvordan man fra kommunens og det offentliges side kontrollerer de private børnepassernes hjem i overdrevet grad, at kommunens motto "Sammen designer vi livet" også inkluderer børnepassernes hjem, og at man godt nok siger, at "Vi har plads til fejl", men at man nok "skal finde dem og nakke dig." På bagsiden af kortet er der skrevet undskyld "på vegne af vores fortid, på vegne af vores fremtid og på vegne af vores fælles fremtid".

Sagen Midt i august sendte kommunens dagplejeleder en besked til alle private pasningsordninger i Kolding om, at det ikke var tilladt for dem at have den populære og humoristiske dagplejeplakat fra firmaet Dialægt hængende. Børnechefen oplyste efterfølgende, at man havde spurgt til sagen i ministeriet i foråret og havde fået besked derfra om, at det ikke var i orden med plakaten.

I forbindelse med den megen diskussion om sagen spurgte man fra kommunens side igen til sagen i ministeriet og fik denne gang besked om, at det er op til en konkret vurdering, om plakaten må hænge i de private pasningsordninger.

Sådan her ser den dagpleje-plakat ud, som firmaet Dialægt i Aarhus laver og sælger. Plakaten hænger hos flere private børnepassere i Kolding, og det var, da kommunens dagplejekonsulenter var på tilsyn og så dem, at de blev i tvivl, om de måtte hænge der. Så tog sagen fart. Foto: Dialægt

Krammer i postkassen Nu kan JydskeVestkysten så fortælle, at det er Venstres gruppeformand i Kolding Byråd, Merete Due Paarup, der står bag kortet, som hun lavede forrige weekend, efter at sagen om dagplejeplakaten var kommet frem. - Jeg havde lyst til, at der skulle lande en krammer i postkassen hos folk ovenpå den her sag. Jeg syntes, det var lidt pinligt. Vi snakker til byrådsseminarer og møder om, at vi skal have tillid til de ansatte og ikke se hullerne i osten, og så sker der det modsatte her. Jeg fik lyst til at råbe undskyld over, at der er kommet sådan noget miskmask fra Christiansborg og forvaltningen, siger Merete Due Paarup. Hun henviser til den lovændring, der fra 1. januar i år betød, at de private dagplejere landet over ikke længere måtte kalde sig dagplejere men fremover skulle kaldes private pasningsordninger og ikke måtte reklamere med ordet dagplejere.

Christiansborg har ansvaret Ansatte i Kolding Kommune har efterfølgende bedt om et svar fra Børne- og Undervisningsministeriet på, om de private børnepassere måtte have plakaten med overskriften "Dagplejeren" hængende, sådan som flere har. I første omgang fik kommunen i foråret det mundtlige svar, at de ikke måtte, men i forrige uge - efter at sagen vakte offentlig debat - lød meldingen så, at det var op til en konkret vurdering fra kommunens side. Merete Due Paarup placerer entydigt ansvaret for miseren om dagplejeplakaten hos de politikere på Christiansborg, der har været med til at vedtage den lovændring om de private børnepassere, som betyder, at kommunalt ansatte skal holde øje med for eksempel skiltning og brug af ordet dagpleje i de private pasningsordninger. Venstre-politikeren har brugt 1000 kroner på at sende de i alt 100 postkort ud med posten.