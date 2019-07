- Tyve millioner kroner er mange penge, men det er slet ikke nok. Nu har vi et rektorskifte forude, som vi er nødt til at få styr på, men så bliver det en af de første opgaver for den nye rektor, at skolen skal ud og banke på døre hos firmaer og fonde for at høre, om de vil være med til at finansiere ombygningen, siger Merete Due Paarup, der er formand for Designskolen Kolding.

Kolding: Med de første tyve millioner kroner på kontoen har Designskolen Kolding noget at have sine drømme i. Her vil man nemlig gerne bygge om og går derfor på jagt efter flere penge til opgaven, der skal forvandle det indvendige af designskolen.

En vild drøm

Hun forudser, at det bliver en opgave, der kommer til at foregå i etaper. En af etaperne er at omdanne p-pladserne over mod åen til en grøn park i stedet.

- Den etape har en lidt længere horisont, men vi vil gerne tænke ideen med ind i vores masterplan, så vi har givet vores bud på, hvordan sådan en park kunne indgå som en del af byens udvikling, siger Merete Due Paarup.

- Vi håber, at vi kunne åbne skolen mere op, og en af måderne er en vild drøm om at få lavet en grøn park over mod åen. I dag er der parkeringsplads, men området er næsten for godt til, at der blot holder parkerede biler, siger Merete Due Paarup, der også sidder i byrådet for Venstre.

Ideen vil give nye p-udfordringer, som så skal løses, men hun føjer til, at det under alle omstændigheder er en politisk opgave at få gennemtænkt, hvordan parkeringsforholdene skal være i fremtidens Kolding.

Hvis parkeringspladsen ved designskolen og KUC kunne omdannes til grøn park, så ser Merete Due Paarup for sig, at det bliver en park for hele studiemiljøet i området.

- Det kunne være spændende at lave en design- eller campuspark. Vi kunne godt tænke os at indrette parken med nogle designlaboratorier af en slags, så man på den måde kunne opleve mere design i byen, siger designskolens formand.