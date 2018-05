Fremgang og vækst har fået erhvervshavnen til at lave ny hjemmeside

Kolding: En ny hjemmeside med nyt design og nye funktioner skal for fremtiden præsentere Kolding Havn på internettet. Der er gjort et grundigt stykke arbejde og nøje udvalgt, hvilke menuer, informationer og tjenester, der er tilgængelige, så det er nemmere for brugerne og de besøgende at finde relevante oplysninger om havnen. Kolding Havns hjemmeside har fået en større flade, der både skal servicere nuværende samt tiltrække nye kunder, være et informationsværkstøj til byens borgere og havnens interessenter.

Kolding Havn har i 2017 oplevet et rekordår, der er blevet fulgt op med udvidelsesplaner med attraktive erhvervsgrunde direkte på havnen på tegnebrættet for at understøtte væksten. Flere erhvervsaktiviteter og mere fremdrift i fremtiden kræver også et højere informationsniveau. Den nye hjemmeside giver brugerne en optimal læseroplevelse og brugervenlig navigation, så den er nem at manøvre rundt på - hvad enten man vil læse om godstyper, se vejrudsigten eller blot nærstudere skibene der ligger i havnen.