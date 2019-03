Frederik Hallundbæk kalder Birkemose Golf Club for en supergod arbejdsplads, hvor alle er rare mod hinanden. Han kaster sig gerne over praktiske opgaver og drømmer om at uddanne sig til greenkeeper. Nu skal golfklubben arbejde med projektet 19 i 19, der i løbet af i år skal få 19 udfordrede ledige ind på arbejdsmarkedet. Klubben tager rollen som bindeled mellem virksomheder og jobcentret. Foto: Lena Juul