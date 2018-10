Frede er en af de glade koldingensere: Mit liv er meget godt, og jeg har styr på tingene

I alt bygger undersøgelsen på 1174 adspurgte borgere i Kolding over 18 år. I undersøgelsen er deltagerne blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med deres liv på en skala fra 0 til 10. Hertil svarede næsten 65 procent, at de ligger på enten 8,9 eller 10.

Emil Elbro, 23 år, studerende ved SDU: - Jeg er ret tilfreds med mit liv, så jeg vil nok sige 7. Jeg er fattig. Det er det eneste problem. Derfor bliver det en 7?er, fordi jeg har ikke nogen penge. Men ellers har jeg det godt, jeg har ikke så meget at brokke mig over.

Jon Møller, 35 år, studerende ved SDU: - Det er lidt svært at svare på, for man vil jo gerne være millionær. Jeg tror, at jeg vil sige en 7?er, fordi jeg synes godt, at det kan blive bedre, men i det hele taget, så har jeg det meget godt. Der er ikke for mange forpligtigelser, og jeg har noget frirum.