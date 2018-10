Fredag var Obama i Kolding: Nu drømmer borgmester om besøg af Zuckerberg

Koldings borgmester Jørn Pedersen (V) er meget begejstret over, at Barack Obama var i byen fredag, og han vil gerne have flere ikoner til Kolding. Foto: Mette Mørk

Står det til borgmester Jørn Pedersen, skal Kolding tiltrække flere megaevents i stil med fredagens besøg af Barack Obama.

Kolding: Oven på sidste uges besøg af Barack Obama ønsker borgmester Jørn Pedersen (V) at trække flere små og store begivenheder til byen. - Jeg kunne godt drømme om at få grundlæggeren af Facebook, den amerikanske iværksætter Mark Zuckerberg, eller andre ikoner til byen. Og vi kan åbenbart noget med at have kendte på besøg. Det var også en fantastisk aften for deltagerne, da Lech Walesa i foråret var i byen, siger Jørn Pedersen. Han uddyber, at det gennem længere tid har været en bevidst strategi at trække store events til Kolding og nævner EM i badminton og VM i håndbold for kvinder som eksempler. - Sideløbende vil vi gerne skabe en organisation, der fokuserer på at få både flere megastjerner men også flere koncerter og mere underholdning til byen, siger han. Formålene skal være at brande byen og at skabe stolthed over og sammenhold i byen. - Ved hjælp af kulturen gik Horsens fra at være en fængselsby til at blive en koncertby. Der er ingen, der tvivler på, at det virker. I takt med at vi bygger op, skal vi udvikle et koncept for, hvordan vi får omsætning ud af events. Det kan handle om hotelovernatninger, restaurantbesøg og så videre, forklarer han.

Jeg kunne godt drømme om at få grundlæggeren af Facebook, den amerikanske iværksætter Mark Zuckerberg, eller andre ikoner til byen. Og vi kan åbenbart noget med at have kendte på besøg. Det var også en fantastisk aften for deltagerne, da Lech Walesa i foråret var i byen. Jørn Pedersen, borgmester

Obamas besøg 680 gæster deltog ved Obama-arrangementet i Kolding fredag 28. september. 230 af dem var studerende og skoleelever, mens 450 var andre gæster - primært erhvervsfolk og inviterede gæster. Ved sit besøg på Syddansk Universitet Kolding talte Obama om fremtidens iværksætteri og lederskab.Det var foreningen Business Kolding, der i samarbejde med universitetet og Kolding Kommune, stod bag arrangementet.

Foto: Mette Mørk Foreningen Business Kolding stod bag Barack Obamas besøg i Kolding fredag. Direktør Morten Bjørn Hansen fortæller, at man hos Business Kolding har gjort sig overvejelser om, hvordan besøget efterfølgende kan få mest mulig værdi for hele Kolding. Foto: Mette Mørk

Arbejde skal i gang igen Hvordan vil du komme videre med event-ideerne? - For godt et års tid siden begyndte vi sammen med aktører på området at beskrive, hvordan en event-organisation skulle bygges op. Det satte vi på standby, da vi arbejdede med Obama-besøget. Det arbejde skal skubbes i gang igen. Vi har allerede mange, der gør en stor indsats for at få tingene til at ske i Kolding. Dem skal vi ikke gå i bedene, vi skal i stedet styrke det, der foregår. Han forklarer, at det endnu ikke er diskuteret færdigt, hvem der skal være med i en ny event-organisation. - Det kunne være i regi af Business Kolding, Musik Kolding eller noget helt andet. Det kan også være, at kræfterne skal forenes i en forening. Kolding Kommunes rolle bliver at facilitere, at tingene sker og eventuelt stille en underskudsgaranti. - Mit næste skridt er, at jeg har indkaldt direktøren for Business Kolding og formanden for foreningen Business Kolding til en drøftelse.

Mod på mere Direktør Morten Bjørn Hansen fortæller, at Business Kolding har mod på mere. - Med Obamas besøg har vi vist, at vi kan levere et arrangement i topklasse, og det kan sagtens være startskuddet til noget mere. En del af graden af den succes, vi får ud af besøget, er afhængig af, hvordan vi kan få det til at leve videre. Han forestiller sig, at det kunne åbne op for, at Kolding kan få en profil, som byen hvor nogle af de store internationale spørgsmål bliver behandlet. - Emnerne kunne være bæredygtighed, cirkulær økonomi og alt andet, der optager erhvervslivet i Kolding og har stor betydning. Det kunne være smukt, hvis vi kunne få stablet noget op, der kunne være en gentagelse af Obamas besøg. Om det så lige bliver Zuckerberg eller en anden, vi satser på, det skal vi bruge tid på lige at finde ud af. Morten Bjørn Hansen forklarer videre: - Vi har en plan med det og har gjort os nogle overvejelser om, hvordan vi kan få det til at blive mest muligt værd for hele Kolding, men det er jeg ikke klar til at melde ud endnu.