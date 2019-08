Fratrådt socialdirektør forlader Kolding Kommune med 2,37 millioner kroner

Kolding: Efter 22 år i direktørstolen i Kolding Kommunes socialforvaltning er Lars Rasmussen nu gået ud ad døren for sidste gang med en fratrædelsesaftale, som sikrer ham en økonomisk kompensation på 2.370.500 kroner.

Aftalen blev godkendt på et lukket møde i Kolding Byråd tirsdag aften, og den følger de paragraffer og regler, som funktionærloven og rammeaftalen om kontraktansatte af chefer mellem Kommunernes Landsforening og blandt andre Lars Rasmussens fagforening HK foreskriver.

Den er indgået som følge af, at en revisionsrapport for nylig afslørede, at socialforvaltningens tidligere økonomichef, som nu er fritaget for tjeneste, forsøgte at skjule et stort overforbrug i forhold til det, der var afsat penge til på 2018-budgettet. Økonomichefen bogførte simpelthen udgifter for 19,3 millioner kroner i 2019, selvom de retteligt skulle have fremgået af 2018-regnskabet.