Frank Hansen har ikke tal på hvor mange ting fra besættelsestiden, han har samlet. - Det tør jeg ikke sige. Alene illegale blade har jeg 500-600 stykker af. Hvis man kigger i mine gemmer, så har jeg mange super spændende ting. Det sker tit, når jeg rydder op, at jeg finder ting, jeg havde glemt, at jeg havde. Men jeg bliver ved med at købe op, for at tingene ikke skal gå til. Foto: Yilmaz Polat