Fragtskib er trukket fri

Efter lidt over et døgn som strandet kunne fragtskib fortsætte kursen mod Kolding Havn.

Kolding: Omkring klokken 13 kunne fragtskibet Anmare lægge til kaj ved Kolding Havn. Det var med en forsinkelse på over et døgn.

Torsdag formiddag gik skibet nemlig på grund ud for Drejens Fyr, og det havde ikke mulighed for at komme fri igen ved egen kraft. Det var først, da bugserbåden Obelix ankom fra havnen i Aarhus, at det lykkedes at få fragtskibet bragt flot igen.

- Heldigvis har skibet ikke givet problemer for den øvrige trafik ind og ud af Kolding Havn, siger Michael Elkjær, der er økonomiansvarlig hos Kolding Havn.

Straks efter grundstødningen sejlede et miljøskib til Anmare for at sikre sig, at hverken olie eller lasten med kemikalier var i risiko for at forurene vandet. Det var ikke tilfældet, og herefter kunne man gå i gang med at lave den bjærgningsplan, som skulle godkendes først af myndighederne, inden skibets rederi kunne tilkalde en bugserbåd til at tage sig af opgaven med at slæbe fragtskibet fri.

Det er anden gang på kort tid, at et fragtskib har sat sig fast netop der. Det skete så sent som i sidste uge.