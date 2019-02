Maja Ale Nygaard Jensen åbner egen forretning i Lunderskov. Det er en helt ny branche for hende, så lige nu har hun travlt med at tage kurser i blomsterbinderi. For hvert kursus hun tager, bliver hun mere bidt af blomster.

Lunderskov: I efteråret lukkede blomsterbutikken i Storegade, men der kommer snart liv i forretningen igen. 30-årige Maja Ale Nygaard Jensen er ved at gøre sig klar til at åbne sin egen butik.

- Min kæreste, Frank Landmark, er medejer af bygningen, som tilhører selskabet Inter Bolig. Derhjemme kom vi til at snakke om, at jeg skulle kaste mig ud i at blive blomsterhandler, og så tænkte jeg, at det kan jeg godt. Inter Bolig har været så søde at give mig to måneders husleje for at hjælpe mig i gang.

Maja blev HF-student i sommer, og hun gik egentlig og overvejede, hvilken uddannelse hun skulle kaste sig over, da muligheden for at blive blomsterhandler dukkede op.

Indtil nu har hun hovedsageligt arbejdet i et bageri, i et køkken og lidt på et plejehjem. Så nu går hun på en lang række kurser for at lære alt om at binde blomster.

- Efter jeg er begyndt på kurserne, er jeg blevet fuldstændig bidt af blomster. Jeg kan godt lide alle de måder, man kan bruge dem på. Man kan altid opdage noget nyt, og man får lov til at bruge sin fantasi.