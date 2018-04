Fra nisse til teaterformand: Daniel er klar til sin første forestilling

Daniel Petersen er ny formand for Teatertruppen Vamdrup 83. Han vil fortsætte udviklingen i foreningen og drømmer om at finde et sted, hvor Teatertruppen fast kan være og sætte teaterstykker op.

Vamdrup: Smilet afslører 22-årige Daniel Petersen. Teatertruppen Vamdrup 83 har en særlig betydning for ham, og han har mange gode minder fra sin tid i foreningen.

- Fællesskabet i foreningen gjorde, at jeg blev ved med at vende tilbage. Det er som at have en ekstra familie. Det sammenhold, der er mellem alle fra børn til voksne, skal man selv opleve for at kunne forstå, siger Daniel Petersen.

Som seks-årig spillede var han med i Teatertruppen for første gang. Dengang spillede han nisse i julefortællingen Nøddebo Præstegård. En oplevelse, han husker som overvældende og mærkelig. Alligevel fortsatte han i foreningen, og for en måned siden blev han ny formand for Teatertruppen. En post, som han er meget ydmyg og stolt over at have fået. Igen bliver han afsløret af sit smil.

- Det er lidt surrealistisk. Det er en stor post, der skal udfyldes, og det er skræmmende, men jeg er tryg ved de ildsjæle og frivillige, der er med, siger han.