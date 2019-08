Fra asfalt til rullegræs: Koldings bibliotekspark er åben for alle

Kolding Bibliotek har igen i år åbnet for biblioteksparken på parkeringspladsen foran biblioteket. Her vil der igennem de kommende fem uger være diverse arrangementer fordelt på forskellige temaer. Det, håber bibliotekets formidler, kan lokke børn og voksne til pladsen, og at det på længere sigt kan betyde, at området mere permanent vil blive anvendt til andet end parkering.

Kolding: Igen i år er asfalt blevet tryllet om til græsplæne foran Kolding Bibliotek og danner en grøn park, hvor en række forskellige temaer som noget nyt i år skal forsøge at lokke flere forskellige aldersgrupper til pladsen foran biblioteket. - Vi begyndte allerede i går, hvor der var en DJ fra Pitstop, der spillede musik, og man kunne nyde en øl eller en kop kaffe, mens solen gik ned. Det var et arrangement rettet mere mod de unge, hvor vi i dag blandt andet har pustet den her store diodon op, som er mere for de helt små, siger Sarah Kidmose Hansen, som er biblioteksformidler hos Kolding Bibliotek, mens hun peger i retning af den såkaldte diodon. Mest af alt minder den om en stor orange badebold, hvor det er muligt for både børn og voksne at kravle ind i og få læst en god historie højt, og det er blot et af de arrangementer, der vil finde sted på pladsen. I løbet af de kommende fem uger vil biblioteket i samarbejde med diverse andre institutioner i byen sætte fokus på alt fra miljø og bæredygtighed til sundhed og musik. - Vi vil rigtig gerne vise folk, at byrummet kan anvendes til mange forskellige ting, og at det også kan bruges af både børn og voksne, hvad enten man er glad for musik, gerne vil blive klogere, eller man har lyst til at sidde ude i solen og læse en god bog, siger Sarah Kidmose Hansen.

Programmet for Kolding Bibliotekspark



10. august: Litteratur 17. august: Sundhed 24. august: Miljø og bæredygtighed 31. august: Musik 7. september: Kreativitet 14. september: Friluftsliv og officiel afslutning



Foto: Peter Leth-Larsen Den oppustelige diodon var særligt benyttet af de mindste, der fik gode historier læst højt, mens de sad inde i den. Foto: Peter Leth-Larsen

En permanent løsning? Biblioteksparken blev første gang etableret i forbindelse med kulturnatten i 2016, og det ser ud til, at det i år bliver for sidste gang, men spørger man biblioteksformidleren, er hun ikke i tvivl om, at man hos Kolding Bibliotek gerne ser, at parkeringspladsen også i fremtiden blev brugt til andet end bare biler. - Pladsen har en rigtig god placering og binder byen sammen med både Koldinghus, Slotssøen og bymidten, så vi synes, det er den oplagte placering til et rum, som kan anvendes til forskellige aktiviteter, siger Sarah Kidmose Hansen. Formanden for kulturudvalget, Jesper Elkjær (RV), er da heller ikke helt klar til at ligge idéen om det aktive byrum foran biblioteket fra sig. - Jeg synes, det er en god idé med et område som det her, hvor det er muligt for både borgere og forskellige kulturaktører at byde ind. Det er med til at samle byen og engagere mange forskellige parter. Vi skal så bare for fremtiden have fundet ud af, hvordan vi bruger området bedst, siger Jesper Elkjær.

Foto: Peter Leth-Larsen Biblioteksparken blev officielt åbnet lørdag, og der vil være arrangementer hver lørdag til og med den 14. september. Foto: Peter Leth-Larsen

Foto: Peter Leth-Larsen Lørdag blev parken officielt åbnet med både musik og taler fra Koldings bibliotekschef og politikere fra diverse udvalg. Foto: Peter Leth-Larsen

Foto: Peter Leth-Larsen Både store og små kan have glæde af parken, hvor man altid er velkommen til at sætte sig og slappe af. Foto: Peter Leth-Larsen