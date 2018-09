Fredag blev Fipo Group taget under konkursbehandling efter, selskabet selv indgav konkursbegæring. Virksomheden blev stiftet i 1998 og voksede til over 135 medarbejdere på hovedkontoret i Kolding. JydskeVestkysten har kigget i arkivet og fundet et udpluk af noget af det, avisen har skrevet om Fipo Group.