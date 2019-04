Kolding: Kolding Fotoklubs jubilæumsbog er netop udgivet. Den hedder Det Kolding der betyder noget, og består af 75 billeder fra by og omegn.

Billederne er udvalgt af en jury, som har set over 150 billeder igennem, der var indsendt af klubbens medlemmer. Billederne er bedømt anonymt, og det endte med at være blot ni af klubbens fotografer, som fik et eller flere billeder med i bogen, som er struktureret i temaerne arkitektur, lys og kultur, natur, gadefotos, vandet og havnen.

Alle billeder i bogen er taget i løbet af det seneste år og med det for øje, at de skulle udgives i en bog.

- Det har tvunget vores medlemmer til at tænke i print, og at vi skal stå med et håndgribeligt bevis på vores arbejde i hånden. I dag er billeder jo ellers mest en elektronisk ting, siger klubformand Frank Andersen.

På lørdag 6. april bliver bogen lanceret ved et lille event på Kolding Bibliotek. Det sker kl. 11, og her vil kulturudvalgsformand Jesper Elkjær sige et par ord.