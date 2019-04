Fortvivlet nabo klager over kommunens dispensationer til ulovligt byggeri

Dorthe Schandorff bor på Kærmindevej 17 i Kolding og hendes nabo har bygget denne tilbygning til sit hus i baggrunden. Det ligner to huse, men det er altså kun et. Nu har Dorthe Schandorff klaget til Statsforvaltningen over Kolding Kommunes mange dispensationer til byggeriet. Foto: Søren Gylling.